Ilary Blasi sui dissapori con Alvin: il meme ironico pubblicato sui social

Nel corso delle ultimi giorni sul web non si fa altro che parlare dei continui dissapori che sono emersi tra Ilary Blasi e Alvin. Tuttavia, di recente la celebre conduttrice ha deciso di rompere il silenzio facendo chiarezza su cosa sta accadendo tra loro. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno della televisione italiana. Anche quest’anno la moglie di Francesco Totti è al timone della conduzione dell’Isola Dei Famosi. Di recente si è vista protagonista della cronaca rosa a causa delle forti tensioni che sono circolate con Alvin. Infatti, per molte settimane si è vociferato che i due non si sopporterebbero più.

Tuttavia a chiarire meglio la questione è stata la stessa conduttrice la quale ha pubblicato un meme attraverso le sue Instagram Stories in cui ha taggato il suo collega. La foto in questione la ritrae insieme ad Alvin equiparati a Sandra e Raimondo.

Il gesto della moglie di Francesco Totti è stata molto vago in quanto non ha chiarito del tutto se ci siano stati dei dissapori o meno. Dunque, senza aggiungere altro, la donna ha deciso di sdrammatizzare buttando la questione sull’ironia.

D’altonde anche lo stesso Alvin ha pubblicato il meme in questione sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Questioni di coperte tirate troppo,piedi freddi e bagno usato per troppo tempo…

alla fine, in “casa Blasi-Alvin” vincerà ovviamente @ilaryblasi e noi lo sappiamo @nicosavi vero?

Ma se viene qui in Hoduras per il faccia a faccia secondo me una possibilità me la posso anche giocare …che dite?

…ah se vieni qua Ilary portami anche la Gazzetta per favore