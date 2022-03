La prima puntata dell’Isola dei Famosi è iniziata nel migliore dei modi con la conduzione di Ilary Blasi amata e stimata da milioni di telespettatori. Nel corso della serata l’opinionista Vladimir Luxuria ha voluto omaggiare l’inizio di queta nuova esperienza condividendo con tutti il ricordo di Rossano Rubicondi, ex naufrago morto prematuramente lo scorso ottobre 2021.

Vladimir non ha potuto far a meno di ricordare il suo grandissimo amico con cui ha condiviso l’esperienza del reality nel lontano 2008, nell’edizione condotta da Simona Ventura. Un momento davvero importante che ha commosso l’interno studio e il pubblico a casa.

Nel corso dell’edizione del 2008 Rubicondi era stato protagonista di alcuni gossip che lo ritraevano molto complice con Belen Rodriguez, anch’essa naufraga insieme a lui.

Isola dei famosi, Alvin rovina il ricordo di Rossano Rubicondi

Durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi, l’opinionista Vladimir Luxuria ha voluto ricordare Rossano Rubicondi commuovendosi in diretta e commuovendo tutti i telespettatori. Purtroppo un momento così importante, è stato rovinato dalle parole di Alvin, Inviato in Hunduras per presentare la nuova Palapa.

L’opinionista rivendendo le immagini si è commossa ed è proprio in quel momento che il ricordo di Rossano è tornato a galla. Proprio quest’ultima ha così affermato: “Mi è venuta in mente una persona con la quale ho condiviso l’Isola e che è il primo anno che non c’è. Volevo ricordare Rossano Rubicondi”.

Quel ricordo così importante e profondo però, è stato rovinato dalle parole di Alvin che, in collegamento ha esordito affermato: “Abbiamo tempi stretti, devo presentare gli altri concorrenti”. Uno scivolone poco apprezzato sui social che ha creato fin da subito diverse polemiche.

Su Instagram e Twitter infatti, gli utenti hanno criticato il comportamento dell’inviato visto come una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti di Rossano. Il gesto pieno d’amore e di affetto fatto da Vladimir Luxuria ha preso così una piega del tutto inaspettata.