Nell’ultima puntata di Domenica In, il papà di Rossano Rubicondi è stato ospite nel salotto di Mara Venier ed ha raccontato le motivazioni dietro il lontano rapporto con il figlio scomparso.

Credit: Domenica In

Claudio Rubicondi ha spiegato che negli ultimi anni non aveva un buon legame con l’ex naufrago, morto a 49 anni a causa di un cancro.

All’età di 22 anni, ha deciso di lasciare l’Italia per andare a vivere a Londra. Non aveva un buon rapporto con il fratello, per via di una gelosia che era nata tra i due. Lui, come ogni altro genitore, lo ha aiutato pagandogli il mutuo. Dei soldi che avrebbe dovuto restituirgli. Nessuno in famiglia era a conoscenza della sua grave malattia.

Non ci sentivamo da tanto. A 22 anni è partito per Londra per vari motivi. Non parlava neanche col fratello, c’era gelosia fra loro per varie questioni di famiglia. Gli avevo pagato un mutuo e mi aveva promesso di restituirmi i soldi, ma non l’ha fatto e un giorno gli ho detto: ‘Sei un buffone’. Di lì i nostri rapporti sono finiti.

Rossano Rubicondi: l’intervento di Roberto Alessi e Roberto Manfè

Durante la puntata, in collegamento, sono intervenuti anche il giornalista Roberto Alessi e l’amico Roberto Manfè. Quest’ultimo è stato colui che lo ha trovato morto nel suo appartamento. Ha raccontato di non aver più ricevuto risposta ai messaggi, così preoccupato ha deciso di andare a casa sua.

Credit: Domenica In

Era a conoscenza della sua lotta contro il tumore, iniziata con un melanoma sul polso. Rubicondi è stato operato per la prima volta a Milano, dove ha scoperto di avere un tumore al terzo stadio. Ha poi continuato a sottoporsi alle cure a New York, ma il male non ha smesso di diffondersi arrivando al quarto stadio e colpendo in modo aggressivo gli altri organi, in particolare il fegato.

Credit: Domenica In

Il giorno del suo decesso, Rossano è caduto nel bagno a causa di un aneurisma polmonare ed ha battuto la testa. La sua ex moglie, Ivana Trump, si è occupata di tutto, del funerale e della cremazione, come da desiderio dell’attore. Le sue ceneri verranno divise a metà tra lei e la famiglia Rubicondi.