Isola dei Famosi, Alvin lascia la diretta dopo le parole di Ilary Blasi. Perché?

Tra Ilary Blasi e Alvin sembra quasi che non ci sia molto feeling. Nel corso delle puntate dell’Isola dei Famosi non fanno altro che punzecchiarsi. Soprattutto Ilary da studio spesso non ha fatto mancare occasione di lanciare frecciatine all’inviato in Honduras.

Sicuramente è un atteggiamento ironico, un modo di scherzare ma sui social si parla molto spesso di ciò che accade in puntata. Anche ieri Ilary Blasi in apertura di diretta ha detto una frase che ha costretto il povero inviato a fare un gesto incredibile.

“Ah, Alvin, ci sei anche tu? Ben trovato Alvin! Non lo sentivo più, dico: ‘se ne sarà andato’” – ha detto Ilary in apertura di trasmissione.

A quel punto Alvin mimando il gesto del saluto, ha finto di andarsene. Il tutto con il sorriso stampato sulle labbra a conferma dei toni scherzosi dei siparietti.

“No! Torna Alvin!” – ha urlato dallo studio Ilary. Ma nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi anche in un’altra occasione la conduttrice ne ha approfittato per punzecchiare l’inviato.

Lo ha fatto quando Mercedesz Henger si è accorta che il suo nome era scritto senza la “z” chiedendo di correggere. Ilary allora ha subito lanciato la colpa su Alvin dicendo: “Ah… l’ha scritto Alvin, perdonalo”.

Queste sono sono le ultime di una lunga serie di siparietti tra i due. Solo la scorsa settimana Alvin aveva reagito male all’ennesima battuta di Ilary.

È successo in occasione della prova dell’uomo vitruviano. Alvin mentre cercava di spiegare il procedimento venne stoppato dalla Blasi: “Alvin, è mezzanotte, ‘namo!”.

“Se vuoi vado a girare la gabbia io, ma è l’ultima cosa che dovrei fare”- la replica dell’inviato. “Vabbè, lo sanno tutti come funziona. Annamo avanti va!” – ancora le parole di Ilary.

A quel punto Alvin rispose piccato: “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”.