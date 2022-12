Isola Dei Famosi, Alvin vicino all’addio, in arrivo un ex Vippone: ecco chi è

Nonostante manchi ancora molto all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, stanno emergendo già alcuni retroscena sul reality che stanno facendo molto chiacchierare. Anche quest’anno Ilary Blasi sarà al timone del programma ma pare che ci siano novità riguardo il nuovo inviato. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare un ex Vippone prenderà il posto di Alvin: ecco di chi stiamo parlando.

Aria di novità all’Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni stanno emergendo numerose indiscrezioni riguardo la nuova edizione del reality. Mentre Ilary Blasi è stata confermata alla conduzione, pare che verrà effettuata una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda gli opinionisti e l’inviato.

Indiscrezioni delle ultime ore, infatti, hanno affermato che Alvin non sarà presente nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi nelle vesti di inviato. Inutile dire che tale notizia ha fatto subito scattare la caccia al sostituto da parte dei più curiosi. Ebbene, chi sarà l’inviato della nuova edizione dell‘Isola dei Famosi? Scopriamolo insieme.

A lanciare il gossip è la pagina ‘La Nostra Tv’. Stando a quanto dichiarato dal giornale, pare che a sbarcare in Honduras nelle vesti di inviato sarà uno degli ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonché uno dei cocchi di Alfonso Signorini.

Isola dei Famosi, addio ad Alvin: Paolo Ciavarro pronto a prendere il suo posto

Stando a quanto emerso, pare che Paolo Ciavarro si stia preparando a sbarcare in Honduras nelle vesti di inviato. Al momento il diretto interessato non ha confermato né smentito il gossip in circolazione, anche se le voci riguardo la sua presenza nel reality come inviato si fanno sempre più insistenti.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Paolo Ciavarro sarà l’inviato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante la contentezza di alcuni riguardo la notizia, molti sembrano già rimpiangere Alvin. Scopriremo presto cosa succederà.