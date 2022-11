Isola dei Famosi, Ilary Blasi si prepara al ritorno in tv: ecco i nomi dei primi sette concorrenti

Da quando è stata annunciata la separazione da Francesco Totti dopo quasi vent’anni d’amore, Ilary Blasi è diventata uno dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il ritorno dell’ex moglie di Francesco Totti sul piccolo schermo. Ilary, infatti, condurrà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

In questi ultimi giorni sono emersi numerosi rumors riguardo la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Anche quest’anno al timone della conduzione del programma ci sarà Ilary Blasi. Si vocifera che la conduttrice abbia deciso di fare il suo ritorno in tv grazie all’amica Silvia Toffanin, anche se le dirette interessate non hanno mai confermato né smentito il gossip in circolazione.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi si prepara alla conduzione: ecco i nomi dei primi presunti concorrenti

Sul web in questi giorni sono trapelati alcuni dettagli riguardo la nuova edizione del reality. In particolar modo, stanno circolando i nomi dei primi presunti sette concorrenti. Stando a quanto emerso, quest’anno potrebbero sbarcare in Honduras volti molto noti al mondo dello spettacolo.

Tra i numerosi personaggi selezionati potremmo vedere Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, Dayane Mello, Alessia Macari, e l’avvocato Luca Di Carlo. Ma non è finita qui; anche quest’anno, infatti, alcuni concorrenti inizieranno il reality in coppia.

In questo caso sono stati fatti i nomi di Loredana Lecciso e della figlia Jasmine Carrisi. Al momento si tratta solo di alcuni rumors, non ancora confermati. Ai personaggi già citati se ne potrebbero aggiungere altri. In queste ore è stato fatto anche il nome di Pamela Prati.

La Vippona potrebbe quindi aggiungersi al cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi dopo la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire notizie più dettagliate riguardo la nuova edizione del reality.