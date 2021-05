I naufraghi dell’Isola dei famosi sono sofferenti. La fame, il caldo e la stanchezza cominciano a farsi sentire: i concorrenti sono sempre più magri e provati. A trovarsi in maggiore difficoltà, al momento, è Andrea Cerioli. Il ragazzo è veramente allo stremo delle forze e non riesce più a fare quasi nulla. In un momento di particolare difficoltà, il naufrago si sfoga con i suoi compagni raccontando quanto l’isola si stia rivelando difficile per lui.

Ecco le parole del naufrago: “Mangiare due cucchiai di riso al giorno, con 40 gradi, bombardati di mosche e mosquitos, un’umidità che sono bagnato h24”. L’unica, magra consolazione che Cerioli riesce a darsi è il fatto che manca poco alla finale dell’Isola dei Famosi. Per fortuna, Andrea può contare su due fidati compagni d’avventura.

Vedendolo abbattute sconsolato, Ignazio e Awed promettono di fare di tutto per farlo stare meglio e di rimanere al tuo fianco come supporto. Il concorrente decide di sfogarsi con loro, lamentandosi dei molti chili persi. Andrea si sente decisamente messo alle strette e disperato sbotta: “Sono stanco”. Nel frattempo, mentre i battibecchi tra Fariba Rosaria e Miryea continuano inesorabili, Andrea cerca la pace durante un bagno insieme ad Isolde.

I due erano finiti a litigare, ma le acque delle Honduras sembrano favorire la riappacificazione. Isolde ritiene che il comportamento di Andrea alle volte sia un po’ cattivo e sarebbe questo il motivo per cui si sarebbe allontanata. Andrea, molto pacatamente, obietta: “È facile discutere con me, ma è anche molto facile chiarire”.

Insomma, Andrea sembra essersi molto tranquillizzato in questi giorni, e sembra anche molto più pronto è predisposto ad appianare le divergenze nate in precedenza. Proprio questo è quello che è avvenuto con Isolde: i due si sono stretti la mano, promettendo si di affrontare le future divergenze con meno rabbia.