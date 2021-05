Isola dei Famosi: “È la prima volta che succede” rivela Ilary Blasi in diretta

Ilary Blasi si ritrova in una situazione difficile e in diretta rivela: "È la prima volta che succede"

La diretta di ieri de L’Isola dei Famosi ha riservato grandi sorprese e colpi di scena, nonché eventi mai avvenuti in precedenza. Insomma, l’ultima puntata è stata davvero imperdibile: ne sono successe di tutti i colori. Di certo, però, il momento più surreale è stato quello delle nomination, durante il quale una naufraga ha davvero dato il meglio di sé.

Parliamo di Fariba Tehrani, una delle concorrenti più apprezzata dal pubblico (al contrario di quanto, invece, avviene sull’isola). Domenica Fariba ha festeggiato il suo compleanno e presente in studio per farle gli auguri c’è sua figlia, Giulia Salemi. La ragazza ha deciso di farle una sorpresa, facendole ricevere anche una torta come regalo. Nemmeno il tempo di notare il dono che la Tehrani inizia a spiegare la sua versione dei fatti in modo a dir poco prolisso.

Il discorso di Fariba è iniziato in questo modo: “Buona sera a tutti. Con permesso, volevo prima rispondere a mia figlia perché sono stata interrotta. Questa volta mi dovete ascoltare. Amore, loro dicono che… Grazie degli auguri, la torta? Ma non vedo niente… Ah eccola, grazie non l’avevo vista. Come regalo potete farmi parlare? Prima questo gruppo di Arrivisti hanno detto che mi hanno accolto. La loro accoglienza era questa ‘fai tutte le mansioni con tranquillità’. È finita quando mi hanno visto vicino Roberto e Isolde e mi hanno detto che ho fatto comunella con i nemici”.

Durante questa filippica, più e più volte in studio è risuonato il gong, sperando che la naufraga capisse di dover smettere di parlare. Ma l’iraniana ormai è inarrestabile e continua imperterrita col suo discorso. Ilary ha tentato di distrarla per interromperla, ma Fariba sembra inarrestabile.

“Perché non mi fai finire?” chiede la naufraga dell’isola dei famosi e Ilary, senza girarci intorno, replica che tutti volevano andare a casa. In effetti, l’espressione disperata di Tommaso Zorzi confermava le parole della Blasi. Dopo diversi tentativi, finalmente la Tehrani comprende l’antifona e Ilary rivela: “Questa è la prima volta che dobbiamo cacciare un naufrago dalla postazione delle nomination”.