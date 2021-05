Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi, ai naufraghi è stata concessa un’opportunità non da poco. I concorrenti dopo mesi hanno potuto guardarsi allo specchio. Era ormai tempo immemorabile che i concorrenti potevano specchiarsi solamente nelle acque limpide delle Honduras. Di certo, l’immagine che hanno visto riflessa nel vetro è molto diversa rispetto a quella che ricordavano.

Ad avere la reazione più forte e sconcertata è stato Andrea Cerioli. Il ragazzo, nel vedere il suo fisico riflesso nello specchio, è rimasto davvero senza parole. Poco dopo questo trauma, all’ex protagonista di UeD è stata proposta una sfida non da poco. Andrea avrebbe dovuto rasarsi i capelli a zero per superare una gara decisiva. Sentendosi messo alle strette, Cerioli non ha accettato la sfida.

Dallo studio dell’Isola dei famosi, però, c’è qualcuno pronto a criticare il naufrago. Si tratta di Daniela Martani, che non risparmia i suoi commenti pungenti. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Guardandosi allo specchio, Andrea non riusciva a capacitarsi di aver penso tanto tono muscolare. Il concorrente ha commentato: “Oddio sembro piccolo”.

“La barba è da sistemare. Il corpo è davvero diverso, sono piccolissimo dai. Son piccolo, ma proprio piccolo”. È lì che è arrivata la stoccata di Daniela: “Volevo dirti che potevi farlo. Tanto poi potevi ritoccare le foto come hai fatto fino ad adesso per mostrare degli addominali che non hai. Potevi metterti i capelli finti”. L’attacco e ha perso abbastanza indelicato, tanto che anche Tommaso Zorzi ha preso le difese del naufrago dicendo: “Dai ma Daniela, posso dirti? Non va bene.

Non andare ad attaccare il fisico. Magari sono delle sue insicurezze. Cosa ne sai tu scusami?”. Andrea Cerioli, che anche in precedenza si era mostrato particolarmente sensibile al tema, controbatte senza mezzi termini e con tono aggressivo: “Cos’ha detto Daniela? Tanto sei piccola così. Vai goditi questi 30 secondi di visibilità”. Daniela, alla fine, si è ritrovata costretta a rimangiarsi quanto detto, buttando tutto sullo scherzo.