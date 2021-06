Isola dei Famosi: Andrea Cerioli sbotta contro i naufraghi. Valentina scoppia in lacrime

Gli ultimi giorni all’Isola dei Famosi si stanno rivelando particolarmente ostici per i naufraghi in Honduras. A Cayo Paloma, i concorrenti si trovano in forte crisi e la tensione si taglia col coltello. Il fuoco è spento il cibo è poco. Ilary Blasi, per questa ultima settimana del reality, ha avuto un vero e proprio colpo di testa. I naufraghi vengono privati della maggior parte delle comodità che avevano sulla spiaggia principale.

Data la situazione, il gruppo di vip abbandonati sull’isola decidono di organizzare una battuta di pesca per mettere qualcosa nello stomaco. Nel corso dell’organizzazione, però, qualcosa non va. Valentina Persia e Beatrice Marchetti erano impegnate nel trovare varie soluzioni per una pesca efficiente, con un discreto successo. Andrea Cerioli a quel punto è andato su tutte le furie.

Il naufrago infastidito dalla costante rivalità che c’è nel gruppo si è sfogato con Awed, rivelando di mal sopportare la totale assenza di cooperazione. Viste le circostanze, e lo scarso risultato Andrea rinuncia alla pesca. Per fortuna, la produzione dell’Isola dei Famosi è arrivata in soccorso dei concorrenti, dando loro modo di accendere un fuoco.

Questo breve momento di sollievo viene interrotto dallo sconforto di Valentina Persia. La naufraga si lamenta con Awed scoppiando in un pianto a dirotto. La donna si dice molto dispiaciuta per via del conflitto nato nelle settimane precedenti con lo stesso Andrea. Valentina è afflitta per il fatto che il bolognese non abbia cercato in alcun modo di riconciliarsi con lei.

Recentemente, infatti, Andrea e Valentina si sono molto allontanati dopo aver passato a stretto contatto la gran parte dei momenti più difficili per entrambi. La Persia è visibilmente turbata da tutto questo e rivela che si sarebbe aspettata un minimo di complicità in più. Anche Awed si dice particolarmente rattristato per come le cose tra loro due si sono evolute. Anche gli occhi dello youtuber, l’amicizia tra Valentina e Andrea sembrava sincera.