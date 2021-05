Edizione tormentata quella di quest’anno dell’Isola dei Famosi. Tra ritiri, infortuni, incidenti, mancanza di cibo con la produzione costretta ad aumentare la razione giornaliera, non c’è veramente pace. Ora arriva anche l’accusa di bestemmia di una concorrente nei confronti del collega naufrago. Il naufrago incriminato è lo youtuber Awed che stando a quanto detto da Fariba in puntata, si sarebbe reso protagonista di una bestemmia nelle ore precedenti al serale.

Fonte: Mediaset

Non c’è alcuna certezza al momento anche perché non ci sarebbero video da parte della regia che immortalerebbero il momento. Qualora fosse appurata potrebbe anche scattare la squalifica per Awed. A sollevare il polverone ci ha pensato Fariba durante la puntata. Al momento del confessionale per le nomination ha puntato il dito contro lo youtuber. E nella motivazione della sua scelta di nominarlo prima ha detto:

“Nomino questa persona. Io nomino Awed perché nell’altra Isola era amico mio fino a quando il gruppo non si è messo contro di me. Allora per farsi ben volere da tutti gli altri è cambiato da così a così. Io con lui sono stata generosissima. Lo nomino anche perché il mercoledì mi diceva ‘ti voglio bene’ e poi ha cambiato atteggiamento nei miei confronti”.

Fonte: Mediaset

Poi rincarando la dose ha confessato: “E stamattina ha bestemmiato con Dio. Aveva ragione Vera Gemma. Lui appena vede il gruppo più forte ti tradisce. Io so che lui vi sta simpatico, ma non ci si comporta così e poi non fa che dormire e mangiare”.

Isola dei Famosi, potrebbe esserci la squalifica per Awed

La figlia Giulia Salemi ospite in studio ha subito stoppato la mamma. Anche Ilary Blasi è ritornata seria ed ha interrotto Fariba: “Va bene basta” – ha detto.

Fonte: Mediaset

Ma se durante la puntata alle parole di Fariba non si è dato molta importanza, il giorno dopo su Twitter ci sono state molte accuse sul sospetto che Awed possa aver bestemmiato. Vedremo se nella prossima puntata Ilary Blasi tornerà sull’argomento chiarendo la vicenda. Ripetiamo al momento non sembrano esistere video che documentino la bestemmia anche perché i naufraghi non sono ripresi 24 ore su 24.