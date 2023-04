Isola dei Famosi, Andrea Lo Cicero sbotta contro i naufraghi: cosa sta succedendo

L’Isola dei Famosi ha da poco aperto i battenti e in Honduras ci sono già stati i primi colpi di scena. Dopo la furiosa lite che ha visto protagonisti Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, ora è un altro naufrago che sta facendo molto parlare di sé. Si tratta di Andrea Lo Cicero, il quale potrebbe essere pronto ad abbonare il reality. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata in queste ultime ore.

Andrea Lo Cicero pronto ad abbandonare l’Isola dei Famosi? Nel corso delle ultime ore non è passato inosservato il rimprovero che il naufrago ha rivolto ai suoi compagni di avventura. Andrea si è lasciato andare ad un lungo sfogo in cui ha accusato alcuni dei naufraghi di comportarsi come delle ‘larve’.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Non è il mio atteggiamento, ma sono loro che vogliono fare le larve, io non ci riesco. Li posso stimolare e stare sempre lì a spingere, loro non hanno voglia e per me possono stare a dormire. Purtroppo il loro comportamento li porta ad essere in questo modo.

E, continuando, il naufrago di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha poi aggiunto:

Evidentemente hanno ancora abbastanza scorte di cibo per non sbroccare, il problema è che si attiveranno nel momento in cui saranno deboli. E lì sbroccheranno doppiamente.

Andrea Lo Cicero, dunque, ha criticato l’atteggiamento passivo dei suoi compagni di avventura riguardo l’esperienza che stanno vivendo in Honduras.

Non ci resta che attendere la prossima puntata del reality per scoprire le dinamiche che verranno fuori dopo le parole pronunciate dal naufrago, ex giocatore della squadra nazionale di rugby.