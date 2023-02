Isola dei Famosi, Cristina Scuccia pronta a sbarcare in Honduras: l’indiscrezione

L’inizio dell’Isola dei Famosi è sempre più vicino e in questi giorni sono molte le indiscrezioni che stanno circolando sul reality al timone del quale ci sarà, anche quest’anno, Ilary Blasi. Nel corso delle ultime ore è emersa una notizia che riguarda Cristina Scuccia. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex suor Cristina farà parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Cristina Scuccia è pronta a sbarcare in Honduras? In queste ultime ore stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui l’ex suor Cristina, nonché ex vincitrice di The Voice, farà parte del cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

A rendere pubblica la notizia è stata la pagina ‘Tv Blog’. Al momento non ci è dato sapere se la notizia è certa, in quanto i diretti interessati non hanno confermato il gossip in circolazione in queste ultime. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che anche Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno, Simone Antolini, si stiano preparando per iniziare la loro avventura in Honduras.

Cristina Scuccia sarà una concorrente dell’Isola dei Famosi? L’indiscrezione

Qualche mese fa Cristina Scuccia ha rilasciato un’intervista a Verissimo. Qui l’ex vincitrice di The Voice si è messa a nudo, raccontando i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare le vesti di suora. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione.

E, continuando, l’ex suor Cristina ha rivelato a Silvia Toffanin:

Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me.

Non ci resta che attendere le prossime per scoprire se ci saranno conferme in merito alla notizia della presunta partecipazione di Cristina Scuccia alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Vi terremo aggiornati.