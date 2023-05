Isola dei Famosi, arriva il primo ritiro: “Decisione dei medici”

C’è già un ritiro all’Isola dei Famosi dopo soli 15 giorni dall’inizio del reality. Claudia Motta è stata costretta a lasciare il gioco a causa di un infortunio. La naufraga nei giorni scorsi era caduta sugli scogli ed era stata prontamente assistita dallo staff che l’avevano portata in infermeria per accertamenti.

Da quel momento Claudia non è più tornata sull’isola e ieri ad inizio puntata Alvin ha dato maggiori informazioni ai naufraghi, allo studio e al pubblico a casa: la naufraga si è ritirata dopo il parere negativo dei medici di farla tornare sull’isola.

Fonte: web

“Claudia Motta è stata vittima di una caduta e quindi è stata prontamente allontanata dalla Playa per accertamenti. Ci tengo a rassicurare tutti a casa che erano molto preoccupati, così come lo siamo stati noi e i naufraghi. Claudia sta già meglio, è serena ed è tutto a posto. Solo che il parere dei medici ovviamente è quello di non poterla far rientrare in gioco. Quindi, ufficialmente Claudia non è più una concorrente dell’Isola dei famosi. Le mandiamo un grande abbraccio e un grande bacio da parte mia, di tutto lo staff e dei naufraghi” – ha detto Alvin.

Mentre i compagni di avventura gli hanno dedicato un lungo applauso e un augurio di pronta guarigione, Ilary Blasi dallo studio ha commentato: “Alvin ci dispiace molto. Aspettiamo Claudia qui in studio. Un abbraccio da tutti noi”.

Non sono arrivate indicazioni precise sul tipo di infortunio che ha subito l’ex miss mondo. A quanto pare ha sbattuto il braccio scivolando sugli scogli.

Un vero peccato per lei che in questi primi giorni è sembrata molto motivata a portare a termine questo percorso. Purtroppo non ce l’ha fatta.