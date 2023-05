Isola dei Famosi, Enrico Papi rompe il silenzio sulla presunta lite con Ilary Blasi: le sue parole

In questi giorni si è parlato molto di Enrico Papi e Ilary Blasi e sulla presunta lite che i due avrebbero avuto dopo la fine della seconda puntata dell’Isola dei Famosi. Il gesto di cui si è reso protagonista l’opinionista avrebbe creato dei malumori tra i vertici Mediaset. Raggiunto da Striscia la Notizia, l’opinionista ha rotto il silenzio e si è espresso in merito a questo gossip tanto chiacchierato.

Sono state molte le voci circolate in questi giorni che hanno parlato di una possibile sostituzione di Enrico Papi nel ruolo di opinionista in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’ipotesi è stata però smentita dal giornale ‘Panorama’, che ha dichiarato:

Non si è esclusa la possibilità che l’opinionista venga sostituito già nella prossima puntata in onda martedì 2 maggio. Hanno addirittura parlato di riunioni per questa ipotesi. Però stando alle nostre fonti non ci risulta che sia stata vagliata l’opzione di rimuovere Papi. Una fonte Mediaset ci ha rivelato: ‘Sì, la produzione si è riunita, è stato chiesto a Papi di darsi una regolata. Tra lui e Ilary non è scattato il feeling. Questo lo hanno visto tutti in diretta. Però non si parla di sostituzione, lui resta’. Ecco cosa ci hanno rivelato.

Raggiunto da Striscia la Notizia, Enrico Papi ha rotto il silenzio e si è esposto in merito alle voci sulla presunta lite con Ilary Blasi. Nel dettaglio, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha rivelato ai microfoni di Valerio Staffelli:

Perché ho preso la busta che aveva in mano la Blasi? Se soffro il fatto di non essere il conduttore? No. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Quello che mi viene in mente lo faccio, non sono normale. Sono fatto così. Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma. Ma no figurati sono solo voci, nessuno mi caccia dalla trasmissione. Però sono contento di prendere il tapiro.