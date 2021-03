Isola dei Famosi, attimi di panico. Malore per Fariba Tehrani che sviene

Lunedì scorso poco prima della puntata serale dell’Isola dei Famosi è accaduto un episodio che è stato poi reso noto dopo. Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi ha accusato un malore. Tutto è accaduto dopo una discussione abbastanza accesa tra lei e il suo compagno di avventura a Parasite Island Ubaldo Lanzo.

Fonte: Mediaset

A causa di un battibecco su come proteggere il fuoco dal vento Fariba si è sentita male accasciandosi al suolo. Prontamente soccorsa dal suo compagno, per fortuna non si è trattato di nulla di grave e poco dopo la donna è rinvenuta anche se lo spavento per Ubaldo è stato importante. Quando la situazione è tornata alla normalità l’uomo si è permesso di ironizzare e di sdrammatizzare: “Non è che mi fai vedovo?”. Battuta che ha fatto sorridere la madre della Salemi, che fortunatamente si è ripresa subito. E infatti ha poi partecipato senza alcun problema alla puntata dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Fariba ha rischiato la squalifica

Battibecco per il fuoco, acceso da Fariba al limite del regolamento e per questo ha rischiato di essere squalificata al gioco. Il regolamento infatti parla chiaro. Per sopravvivere su L’Isola, è necessario sfruttare la natura dell’Honduras ed è vietato usare tutto ciò che non ne fa parte, a meno che non si tratti di un premio vinto durante una delle prove ricompensa. La Tehrani, ignorando completamente la regola, ha deciso di accendere il fuoco utilizzando un assorbente.

Fonte: Mediaset

E ci è riuscita. Ma immediato è avvenuto l’ammonimento nei confronti della persiana, giunto sotto forma di comunicato ufficiale:

“Cari naufraghi di Parasite Island avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura. Per questo motivo dovere assolutamente spegnerlo. Pena l’espulsione definitiva da L’Isola dei Famosi”.

Fonte: Mediaset

E infatti i due sono stati costretti a spegnere il fuoco se non volevano essere espulsi da Parasite Island. Anche Valentina Persia lo stesso giorno ha accusato un crollo emotivo tanto da voler abbandonare il gioco salvo poi ripensarci.