Piccolo siparietto bollente nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi. Ad un certo punto Ilary Blasi ha parlato di ciò che era successo in settimana quando Beatrice Marchetti e Francesca Lodo avevano ribattezzato il corro arrosto “cocc p**n” senza rendersi conto della gaffe bollente. Ilary Blasi ne ha approfittato per chiedere informazioni a Tommaso Zorzi: “Cosa vuol dire cocc p**n?” – ha chiesto.

Fonte: Mediaset

L’influencer tra il divertito e l’imbarazzato ha risposto: “Innanzitutto invito la gente a non googlare la parola perché coc in inglese significa gallo, ma nel senso di…capito? Insomma coc p**n non si può sentire. Iva dillo te”. Iva Zanicchi che ha dimostrato di non avere peli sulla lingua intervenuta e senza giri di parole ha detto: “Ma no, te non puoi dirlo e vuoi farlo dire a me? Io sono nonna, non posso dire ca**o!”.

A quel punto Ilary Blasi è scoppiata a ridere e ha cercato di coinvolgere anche l’ex naufrago Akash Kumar: “L’hai mai provato un cocc p**n?”, il modello non ha colto: “No, io no, mai provato”. E in sottofondo Zorzi: “Io sì”.

Fonte: Mediaset

Sembrava finita lì e invece poco dopo Iva Zanicchi ha proseguito. Prendendo il cellulare in mano ha detto: “Se sto guardando il telefonino? No, no, dico la verità, mi ha mandato un messaggio Fausto, ha scritto ‘se hai detto quella roba lì’ cioè quello che l’uomo ha in mezzo alle gambe non devo tornare a casa. Non l’ho detto, giuro!”. E giù risate.

Fonte: Mediaset

Intanto la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi ha visto l’eliminazione di Emanuela Tittocchia che al televoto è stata battuta da Roberto Ciufoli (57% a 43%). Raggiunta playa imboscadissima Emanuela ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco e ritornare a casa. In nomination per questa settimana ci vanno Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli.