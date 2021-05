Emanuela Tittocchia e Awed si sfidano per le nomination. Lei sbotta: "Sei un codardo"

La nuova puntata de l’Isola dei Famosi ha preso le mosse da un colpo di scena. Isolde Kostner, che attualmente è la leader, ha dovuto operare una scelta davvero difficile. La concorrente ha dovuto scegliere tre suoi compagni che, secondo lei, non meritassero di continuare il loro percorso sull’Isola. Ovviamente, questo ha creato non poche discussioni tra i naufraghi, specialmente tra Isolde stessa e Awed, che poi ha avuto da ridire anche contro Emanuela Tittocchia.

La lite nasce perché il primo nome che la leader ha fatto è stato proprio quello di Awed. Ovviamente, la scelta è stata motivata da Isolde in questo modo: “Sta tutto il giorno sdraiato a far niente e noi vecchietti facciamo tutto ciò che c’è da fare. Glielo avevo già detto, da un ragazzone giovane come lui, pretendo più voglia di fare, di aiutare, più sostegno sull’Isola”. Naturalmente Awed è rimasto molto stizzito da queste affermazioni ed ha controbattuto: “Sono veramente annoiato da queste motivazioni”.

“Si vede che del mio lato umano non gliene frega nulla, se tutte le motivazioni che dà sono sulla fatica fatta. Lasciano il tempo che trovano. Io voglio passare il tempo con chi mi può arricchire, non con chi mi dà più legna o più cibo”. Isolde poi ha continuato facendo il nome di Valentina Persia, che probabilmente per la naufraga dell’isola dei famosi, rappresenta una minaccia.

Infine, l’ultimo ad essere nominato dalla Kostner è stato Roberto Ciufoli, che secondo la leader è stanco e provato. Ad ogni modo, i tre naufraghi scelti hanno poi dovuto scegliere un compagno da sfidare. Awed ha puntato il dito contro Emanuela, che lo ha subito attaccato: “Sei un codardo”. Questa frase non è sfuggita a Tommaso Zorzi, che ha subito chiesto chiarimenti.

Senza mezzi termini, ha risposto: “Sì, gli ho dato del codardo, sa bene che ho anche una ferita del coltello. Se fossi stato in lui avrei scelto un maschio. Sa bene che perderò con lui”. E Awed, ironicamente, ha risposto: “Speriamo, se perdo anche così sono proprio una chiavica”. In effetti, la prova è stata vinta da Awed.