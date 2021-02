Isola dei Famosi, cantante di Amici: “Mi hanno offerto un cachet sostanzioso”

Partirà presto la nuova edizione dell’Isola Dei Famosi, ancora una volta al timone ci sarà Ilary Blasi. La donna mancava alla conduzione dei reality da un po’ ed il pubblico, dobbiamo dirlo, la cercava da tempo.

Questa edizione del Grande Fratello Vip non ha riscosso sicuramente lo stesso successo di quelle riscosse da Ilary Blasi. Ora, scelta la conduttrice, non rimane altro che formare il cast.

Alcuni nomi sono stati già spoilerati, ma mancano ancora i pezzi. Ora, a rilasciare un’intervista a tema Isola dei Famosi è un altro ex cantante di Amici di Maria De Filippi.

Nelle scorse edizioni abbiamo visto Valerio Scanu, Marco Carta e Moreno Donadoni. Ora è il turno di Alessio Bernabei? L’ex frontman dei Dear Jack? La proposta è arrivata, ma il cantante ha rifiutato, ma non solo: ha svelato molti dettagli. Non sono mancate le frecciatine anche verso gli ex colleghi.

L’Isola dei Famosi l’hanno proposta anche a me. E pure con un cachet bello grosso. Ho sempre rifiutato, non mi ci trovo a fare quel tipo di programmi. Cosa penso dei miei colleghi che hanno partecipato? Buon per loro, si vede che sono predisposti per quei format. I reality? No grazie, voglio fare musica. E così sarà sempre.

Alessio Bernabei ha detto addio ai Dear Jeack

Il ragazzo aveva riscosso molto successo nell’edizione di Amici a cui ha partecipato proprio grazie alla band. Ora però le strade si sono divise e proprio il cantante ha spiegato perché: