Carmen Di Pietro si è innamorata di un ragazzo molto più giovane di lei. Si torna a parlare sempre della donna recentemente. Da quando la naufraga dell’Isola dei Famosi, è sbarcata in Honduras i riflettori sono puntati su di lei in continuazione.

La cosa d’altronde non può sorprenderci visto che è riuscita a guadagnarsi l’affetto del pubblico, in studio e a casa, attraverso la sua spontaneità e semplicità. D’altronde ad oggi il pubblico è alla ricerca anche di questo, ovvero di persone genuine senza altri fini. In passato era già successo che Carmen perdesse la testa per persone anche più grandi di lei. Forse riescono a renderla realmente felice e quindi Carmen non si ferma alla questione anagrafica.

In molti infatti ricordano la sua relazione con il famosissimo giornalista Sandro Paternostro. La loro storia d’amore, ai tempi, fece molto discutere per la loro differenza d’età. Lei all’età di 33 anni iniziò la sua relazione con Sandro che di anni ne aveva 76.

Ma contro ogni pregiudizio il loro amore durò per molto tempo, per provare il vero amore che c’era tra i due decisero anche di sposarsi. La favola però finì quando il giornalista, il 23 luglio 2000, morì a Londra. Questo sicuramente per Carmen è stato uno dei periodi più difficili della sua vita.

Solo dopo svariati anni l’ex showgirl è riuscita ad amare ancora. La bella signora infatti riuscì ad aprire il suo cuore solo nel 2018 ad Antonio Rivano, un modello molto conosciuto al mondo dello spettacolo.

Questa volta però si è trattato di un ragazzo molto più giovane di lei. Ma le persone d’altronde non sempre apprezzano l’amore spontaneo, ma piuttosto preferiscono vedere l’altra faccia della medaglia, ovvero gli 11 anni di differenza d’età.

Durante un’intervista la naufraga dell’Isola dei Famosi confessato che il ragazzo era molto maturo e un gran ”salutista”, per via anche del lavoro che fa, in cui è necessario avere una perfetta forma fisica. Tra i due però la storia non durò molto tempo e ad oggi non sappiamo nemmeno in che rapporti sono rimasti ad oggi.