La rivelazione di Cecilia Rodriguez: “Perché non sposo Ignazio Moser”

Ecco il motivo per cui la showgirl ha cambiato idea riguardo le nozze

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono più felici e innamorati che mai. Dopo la loro avventura al Grande Fratello Vip nel 2017 i due non si sono più lasciati. Oggi vivono insieme la loro vita dividendosi tra Milano e Trento. La sorella di Belen Rodriguez ha sempre dichiarato di sognare le nozze ed una famiglia con il proprio compagno. Nonostante ciò, però, Cecilia Rodriguez sembra aver fatto un passo indietro.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno mai nascosto, durante le varie interviste, di fare progetti importanti per la loro vita. Più volte, infatti, i due hanno dichiarato di sognare il matrimonio e di formare una famiglia insieme. Nonostante queste dichiarazioni la modella argentina sembra aver cambiato idea.

Infatti, durante una seduta di domande su Instagram la sorella di Belen Rodiguez ha dichiarato di vivere serenamente la sua convivenza con Ignazio e, per il momento, di stare bene così. Queste sono state le sue parole:

È l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri, ma i tempi sono cambiati… Stiamo bene così.

Dunque i fan della coppia dovranno aspettare ancora un po’ per vedere i due innamorati convolare a nozze. Ma questo è un periodo di cambiamenti per Cecilia Rodriguez. Infatti, la modella argentina ha inoltre dichiarato di mostrare meno sui social la sua love story con Ignazio, in modo che i due possano vivere di più il loro privato.

Nonostante il passo indietro sul matrimonio, però, non cambia l’idea della sorella di Belen Rodriguez riguardo il sogno di formare una famiglia. La showgirl, infatti, ha espresso il desiderio di avere insieme al suo amato Ignazio almeno 3 bambini.

Super innamorata dell’ex gieffino, Cecilia Rodriguez ha dichiarato come il suo Ignazio sia l’uomo della sua vita. Infatti, oggi grazie al suo compagno si sente una donna matura e realizzata, oltre che migliore.