Ora che l’Isola dei Famosi 2021 è finita stanno venendo fuori degli inquietanti dettagli. Sono ancora molte le testimonianze incredibili che gli ex naufraghi stanno portando alla luce. Se, da una parte, qualcuno conserva degli indelebili e meravigliosi ricordi, dall’altra c’è chi invece ricorda le Honduras come un incubo.

Roberto Ciufoli può essere annoverato tra coloro la cui esperienza all’Isola, è stata più traumatica che memorabile. L’ex naufrago ha partecipato ad una diretta Instagram insieme a Roberto Ferrari e Cristian Marchi. Per qualche tempo, si è unita alla loro chiacchierata virtuale anche Fariba Tehrani.

Ciufoli ha rivelato, in quel frangente, qualcosa di sconcertante: “Qualcuno dell’Isola, dei produttori la prendeva sul serio. Qualcuno ci trattava anche male. Non c’era un vantaggio o privilegio”. Per Roberto, la permanenza in Honduras si è rivelata una sfida continua, che non lascia nessuna tregua ai concorrenti.

Ecco le parole che l’ex naufrago ha usato per descrivere questa esperienza: “La cosa che mi ha colpito è che l’Isola in realtà è molto più dura di come il 90% delle persone che la segue crede che sia”. Subito dopo, Ciufoli si lascia andare ad un duro commento sugli altri naufraghi: “Ho visto entrare più maschi alpha che granchi”. A quel punto Fariba si è inserita nel discorso rivelando che: “I giovani dormivano e davanti le telecamere facevano qualcosa per farsi vedere“.

Ciufoli ha concordato con le parole del iraniana. L’ex naufrago ha trovato i concorrenti più giovani molto in difficoltà: “Sono rimasto colpito dalla generazione incontrata sul’isola di giovani molto fragili psicologicamente e fisicamente. L’isola dei famosi è proprio un fatto di testa. Se riesci ad abituarti a tutti i disagi della natura devi avere la testa che ti aiuti”. Ma, stando alle testimonianze di altri naufraghi, neanche Ciufoli se la sarebbe cavata egregiamente in Honduras. Lo rivela Emanuela Tittocchia, che spiega: “Faceva il santo davanti a tutti … Dietro diceva delle cose terribili”.