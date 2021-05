Dopo molti tentativi, finalmente I naufraghi sono riusciti nel loro intento: Fariba Tehrani è eliminata dall’isola dei famosi. A battere quella che pensavamo essere la favorita del pubblico è stata Miryea Stabile. Purtroppo, l’iraniana non ha potuto approdare alla spiaggia segreta. Fariba, infatti, nel suo percorso è già stata su una playa secondaria, e per questo è stata costretta ad abbandonare per sempre il reality.

Mentre la Tehrani saluta le Honduras e i suoi compagni di avventura, sua figlia Giulia Salemi rilascia un commento sulla fine del percorso di sua madre. In effetti, nel corso della sua permanenza in Honduras, l’iraniana ne ha combinate di tutti i colori. Da subito, Fariba è risultata decisamente antipatica ai suoi colleghi, che l’hanno presto etichettata come petulante e falsa. Ogni giorno la Tehrani è riuscita a far perdere la pazienza anche ai naufraghi più tranquilli e pacati.

Insomma, la mamma di Giulia Salemi ha portato delle dinamiche interessanti e sempre nuove nel reality della Mediaset, risultando molto simpatica e apprezzata dal pubblico. La donna non si è mai discostata dai suoi ideali ed ha sempre seguito la sua filosofia senza paura del giudizio altrui.

Nel corso della sua permanenza sull’isola dei famosi, Valentina Persia ha sbottato contro Fariba e le ho augurato di essere eliminata proprio nel corso dell’ultima puntata. Valentina avrà imparato da dietro la stessa Tehrani le tecniche di divinazione, dato che effettivamente è proprio quello che è successo.

La comica del piccolo schermo, appresa questa notizia, non è riuscita a trattenere un’esultanza. Fariba ha accettato l’esito del televoto e si è preparata ritornare in Italia. Nel frattempo, sua figlia Giulia ha commentato l’eliminazione della madre: “Grazie a tutti per il sostegno mostrato per mamma Fariba, ma adesso sono cavoli miei. Ci sta, si può perdere anche a testa alta…brava mamma”.