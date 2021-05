L’Isola dei famosi si avvicina sempre di più alle battute finali e lo si capisce a colpo d’occhio guardando i naufraghi. Tutti sono palesemente stanchi, provati e affamati, ma soprattutto, tutti sono incredibilmente dimagriti. Questo dalla barba dettaglio ha molto incuriosito che ha cominciato a seguire con apprensione le vicende dei naufraghi. I concorrenti sono troppo magri, e questo è un rischio notevole.

Vediamo cosa è successo e perché il reality sta finendo al centro della polemica, ma soprattutto se è possibile porre rimedio a questa situazione al limite. Ovviamente, parte fondamentale dell’Isola dei Famosi e la vita da naufraghi, con carenza di cibo e acqua. I concorrenti hanno delle piccole razioni di riso assicurate, ma questo sicuramente non è abbastanza per il loro fabbisogno calorico giornaliero.

Facendo un confronto tra le immagini dei concorrenti prima dell’inizio del reality, e dopo, è palese che tutti abbiano perso decisamente troppi chili. In molti hanno avuto diversi problemi legati a svenimenti e mancanza di forze. Alcuni hanno dovuto addirittura sottoporsi a qualche accertamento medico per assicurarsi che tutto fosse in regola. Ma non servono accertamenti medici, per notare come i volti dei concorrenti siano scavati, come anche i loro corpi.

Per fare un esempio, Gilles Rocca ha perso ben 21 kg. Gli altri naufraghi, in media, non hanno perso meno di 15 kg a testa. Proprio per evitare ripercussioni più gravi, la produzione del programma ha deciso di aumentare le porzioni di riso, in modo da dare ai concorrenti il sostentamento giusto.

Nicola Sorrentino, medico nutrizionista, ha rilasciato un’intervista a Nuovo TV. Ai microfoni del giornale, il medico ha dichiarato di non prendere quello che è successo ai naufraghi come metodo per perdere peso. “Pericoloso, in questo modo si rischi l’anoressia“, ha dichiarato. Una dieta così povera ristretta indebolisce il fisico ed è un rischio per le difese immunitarie.