Scontro molto acceso avvenuto ieri sera nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Il diverbio si è verificato tra il naufrago Gilles Rocca e l’opinionista Tommaso Zorzi. Tutto è partito dalle condizioni psicofisiche di Gilles che la settimana scorsa aveva confessato di stare molto male perché sentiva la mancanza della sua fidanzata e della sua famiglia.

Fonte: Mediaset

Per questa ragione aveva fatto intendere ai compagni di voler andare a casa che a quel punto lo avevano nominato in massa. Una decisione di influenzare la nomination degli altri naufraghi che già nella scorsa puntata non era piaciuta a Tommaso Zorzi che ieri sera gliel’ha fatto nuovamente notare.

L’attore questa volta non ci sta e sbotta: “Tommaso, scusami, ma se al Grande Fratello avessero detto delle cose non vere sulle nomination a te non avrebbe dato fastidio?“. Il vincitore del GF, piccato, gli risponde: “Ma perché parli sempre del mio Grande Fratello?” arriva immediata la risposta di Gilles: “Tu quello hai fatto, non posso parlare di followers”.

Fonte: Mediaset

Scontro Gilles Rocca e Zorzi, la Blasi costretta ad intervenire

Zorzi allora risponde: “Perché tu che hai fatto Gilles, per favore”. L’attore romano riprende subito la parola: “I film, ho fatto film, vatti a documentare, Paolo Sorrentino, ho vinto il premio Massimo Troisi”. Zorzi, in studio, lo sbeffeggia dicendo: “Sì, vabbè, il nuovo George Clooney” ricevendo in risposta: “Io non ho bisogno dei followers come te, tutto quello che ho fatto è per il buco di c**o che mi sono fatto da solo”. Il battibecco viene stoppato soltanto dall’intervento della conduttrice Ilary Blasi.

Fonte: Mediaset

Per la cronaca poi Gilles Rocca verrà eliminato al televoto come plausibile. Portato su Playa Imboscada dove ritrova una Beatrice Marchetti vestita con un costume fatto soltanto di foglie, Gilles decide di rinunciare a restare sull’isola non vedendo l’ora di ritornare in Italia per riabbracciare la sua fidanzata.