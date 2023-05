Isola dei Famosi, cosa c’è dietro la scelta di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini di abbandonare

In questi ultimi giorni Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa i quali stanno dedicando ampio spazio alla scelta di abbandonare l’Isola dei Famosi. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo i motivi che hanno spinto gli ormai ex naufraghi ad abbandonare il gioco.

In seguito all’insorgenza di alcuni problemi di salute, Simone Antolini è stato costretto a lasciare per sempre l’Honduras. L’ex naufrago è stato seguito dal compagno Alessandro Cecchi Paone il quale già durante l’ultima puntata del reality aveva minacciato di andarsene.

Come già anticipato, in queste ultime ore il giornale ‘Dagospia’ ha lanciato alcune indiscrezioni in merito alla scelta della coppia di ritirarsi dall’Isola dei Famosi. Queste sono state le parole del noto giornale a riguardo:

Tanti i commenti sui social di persone felici per l’abbandono di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato Simone Antolini che hanno lasciato L’Isola dei Famosi.



E, continuando, il noto giornale ha poi aggiunto:

Secondo alcuni, i due si sarebbero messi d’accordo a telecamere spente pur di non proseguire il gioco. Si dice anche che Antolini non potesse rivelare niente sulla figlia Melissa di quattro anni anche perché ne aveva parlato già troppo.

Al momento si tratta solamente di rumors, visto che la notizia non è stata conferma né smentita dai diretti interessati. Non ci resta che attendere la prossima puntata dell’Isola dei Famosi per scoprire se Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini forniranno ulteriori chiarimenti in merito alla scelta di abbandonare per sempre l’Honduras. Nel frattempo sui social sono molti coloro che si sono scagliati contro la coppia. Tra le tante parole scritte, possiamo leggere: