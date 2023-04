Isola dei Famosi, Cristina Scuccia criticata da un volto noto: di chi si tratta e cosa è successo

L’Isola dei Famosi ha finalmente aperto i battenti e i naufraghi sono finalmente sbarcati in Honduras per vivere la loro avventura. Tra i protagonisti di questa edizione non è passata di certo inosservata Cristina Scuccia, ex suora ed ex vincitrice di The Voice. In questi giorni Suor Anna Alfieri, intervistata da ‘Adnkronos’, ha rivelato alcuni retroscena sulla naufraga dell’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Suor Anna Alfieri, membro del Consiglio Nazionale scuola della CEI, ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Adnkronos’. Al noto giornale la suora ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partecipazione di Cristina Scuccia alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Inutile dire che il pensiero di Suor Anna Alfieri non è passato inosservato e sta facendo il giro del web.

Queste sono state le parole della donna a riguardo:

Non mi ha stupito l’uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa. Mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo l’uscita dalla vita religiosa. Già dalle origini, da quando partecipò a The voice of Italy, mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua vita religiosa. Cantare? Potremmo dire che c’è il valore aggiunto di evangelizzare, forse.

In seguito, la suora ha espresso il suo pensiero in merito alla partecipazione dell’ex suor Cristina a programmi televisivi. Queste sono state le sue parole:

Ballare? Quando nella nostra vita facciamo delle scelte fondamentali, tutto il nostro esistere ne è influenzato. Cristina Scuccia ha una bellissima voce, potrebbe puntare su quella con un percorso serio, faticoso. Le scorciatoie non aiutano mai.

E, continuando, Suor Anna Alfieri ha aggiunto: