Isola dei Famosi, Cristina Scuccia rivela se il suo amore è una donna: le sue parole

Cristina Scuccia è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex naufraga è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune rivelazioni fatte riguardo il suo amore. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda, Cristina Scuccia ha rivelato di aver conosciuto a Madrid una persona speciale della quale si è perdutamente innamorata. L’ex vincitrice di The Voice non ha però rivelato l’identità della persona in questione, suscitando una grande curiosità in tutti.

In queste ultime ore Cristina Scuccia è tornata a parlare del suo amore durante un momento di chiacchierata con Marco Mazzoli. Alla domanda del naufrago se il suo amore fosse una donna, la naufraga ha risposto con queste parole:

Sono fidanzata, ho una persona che mi aspetta fuori. E come dici tu non ci sarebbe niente di male. Anche perché sono in una fase della mia vita in cui non voglio etichette. Siccome ne ho già avuta una bella grossa, adesso non le voglio di nessun tipo. Ora sono libera e felice e ho anche qualcuno. Ho una persona e c’era già prima de L’Isola. Poco prima che entrassi l’ho conosciuta.

E, continuando, l’ex vincitrice di The Voice ha poi aggiunto:

i dico solo che questa notte ho sognato un neonato. Però io quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio. Mi ha lasciato addosso un senso di maternità molto grande. La mia età? Ho 35 anni.

Infine Cristina Scuccia ha concluso il suo discorso con queste parole: