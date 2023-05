Isola dei Famosi, Cristina Scuccia si mostra in bikini per la prima volta

La naufraga ha deciso di mostrarsi in bikini per la prima volta: le sue parole

Cristina Scuccia è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nel corso delle ultime ore il nome della naufraga è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per una decisione che nessuno si aspettava. Scopriamo insieme cosa è successo.

Cristina Scuccia ha deciso di mostrarsi in bikini per la prima volta. Una scelta che ha spiazzato tutti i fedeli telespettatori dell’Isola dei Famosi, visto che prima della partenza la cantante ha dichiarato che non avrebbe mai indossato un costume da bagno. Queste, a riguardo, sono state le sue parole:

Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io.

In queste ore, però, l’ex vincitrice di The Voice ha deciso di indossare il bikini, motivando anche la sua scelta. A riguardo, la naufraga ha dichiarato:

Sto cercando di mettermi in gioco. Sto cercando una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia di spogliarmi da tutte quelle sovrastrutture che purtroppo mi porto dietro. Sto cercando di lottare con tutte le mie forze.

Inutile dire che il gesto di cui si è resa protagonista Cristina Scuccia ha sorpreso tutti ed ha attirato l’attenzione dell’intero popolo del web. Non ci resta che attendere la prossima puntata dell’Isola dei Famosi per scoprire se la naufraga entrerà nei dettagli riguardo la sua scelta di mostrarsi in bikini.