Isola Dei Famosi: due concorrenti violano le regole e finiscono nei guai

Senza alcuna ombra di dubbio, “L’Isola Dei Famosi” è uno dei programmi più amati e popolari del mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore, due concorrenti hanno violato il regolamento. Alla luce di questo, la produzione ha deciso di stabilire una seria punizione nei loro confronti. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.



La nuova edizione de L’Isola Dei Famosi non smette mai di regalare grandi colpi di scena. Questa volta, a finire al centro della cronaca rosa sono stati due naufraghi i quali si sono resi protagonisti di un gesto clamoroso. Così come testimoniano le immagini diffuse dalla regia nel daytime del 25 maggio 2023, due concorrenti non hanno rispettato le direttive del reality show e sono stati colti in flagrante.

Ad essere coinvolti nell’episodio sono Fabio Ricci e Angelo Lo Cicero i quali si sono resi protagonisti di una furiosa lite. Nel dettaglio, il primo ha raccolto una quantità spropositata di conchiglie superando il limite di sicurezza. Andrea non ci ha penato due volte ad intervenire in merito alla questione. Pertanto, ha rimproverato l’altro naufrago e gli ha domandato perché abbia fatto una cosa del genere:

Ne ha fatto una quantità spropositata, ha superato il limite giallo.

La risposta di Fabio non si è fatta attendere. Queste sono state le sue parole:

La prima volta posso sbagliare anch’io? A me non piace che parli così, abbassi i termini e parli. Stai ancora esagerando.

Alla luce di tale episodio, gli autori del programma sono stati costretti ad intervenire. Infatti hanno stabilito una grave punizione per i concorrenti privando Lo Cicero dalla sua collana da leader. Quest’ultima è passata in possesso a Marco Mazzoli. In ogni modo, tutti i naufraghi hanno risentito delle conseguenze in quanto sono stati invitati a spegnere il fuoco.