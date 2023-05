Isola dei famosi, due naufraghe sono parenti: la scoperta

L’Isola dei Famosi è iniziato da due settimane. Al timone come sempre Ilary Blasi che in apertura di prima puntata non ha fatto mancare una frecciatina all’ormai ex marito Francesco Totti. In studio come opinionisti troviamo Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Il cast è ricco e variopinto. Nel corso della prima puntata sono stati presentati tutti ed è stato svelato anche un particolare che forse non tutti sapevano. Due delle naufraghe sono cugine. Di chi stiamo parlando?

Fonte: web

A svelarlo è stata Nathaly Caldonazzo che nel momento in cui doveva salvare qualcuno ha scelto Fiore Argento e uno dei motivi è stato proprio il loro grado di parentela.

Fiore, primogenita del famoso regista horror Dario e compagna storica del compianto Massimo Troisi è cugina di secondo grado con Nathaly Caldonazzo. Un particolare che forse nessuno sapeva.

Un legame di parentela che poteva portare anche a degli accordi nel corso delle settimane ma la Caldonazzo nella puntata di ieri ha lasciato l’isola per approvare sull’Isola di Sant’Elena. Questo il responso del televoto che ha salvato Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. Sull’isola di Sant’Elena si trovava già Marco Predolin che ha però lasciato definitivamente il gioco a causa di un malore accusato poche ore prima della diretta. “Marco Predolin ha dovuto abbandonare l’Isola per motivi di salute” – ha detto Ilary ieri in puntata.

Prima di lasciare l’Isola, Nathaly Caldonazzo ha lasciato il bacio di Giuda ad Andrea Lo Cicero “perché è spione e non mi piace come tratta i ragazzi de Los Hombres. Dà lezioni di vita. Cecchi Paone? Sarebbe stato scontato, gli auguro tanta felicità”.

“Me lo aspettavo, io insegno l’onestà e la correttezza ai miei figli e lei non lo è” – ha risposto l’ex atleta di rugby.