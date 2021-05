Tommaso Zorzi è nell’orlo del successo, tuttavia, notorietà e popolarità non sempre portano buone notizie. Il ragazzo si trova di nuovo al centro della bufera per quanto accaduto sul palco del Primo Maggio.

Ovviamente, il discorso di Fedez è stata solo la punta dell’iceberg di questa assurda vicenda. Il tutto nasce quando il rampollo milanese ha condiviso il video del lungo monologo di Fedez, aggiungendo “IO RAGAZZA DI COLOGNO MONZESE”.

L’allusione a Mediaset non è passata di certo inosservata, tanto che i fan hanno ricordato che proprio a Cologno Monzese, invece, è andato in onda il discorso di Pio e Amedeo considerato leggero e frivolo su temi importanti come omofobia e razzismo. Il ragazzo, travolto dalle polemiche ha deciso di prendersi una pausa dai social e ha annunciato.

Breve chiarimento poi mi prendo uno pausa perché sta diventando tutto troppo tossico. Come ha detto Fedez, un’artista DEVE poter salire su un palco senza essere censurato. Anche se non sei d’accordo con il contenuto. Come hanno fatto Pio e Amedeo. Non sono d’accordo con il loro discorso ma hanno avuto la possibilità di farlo perché è giusto così. Il punto è questo. Da un episodio come quello di venerdì sera ne può uscire una polemica che può portare a qualcosa di costruttivo. Affinché le cose cambino. Ma il cambiamento non si innesca se non si ha la possibilità di esprimersi. Anche quando non siete d’accordo. A presto, Tommy.

Il ragazzo è poi tornato brevemente per sottolineare quanto accaduto anche nei giorni precedenti e quanto si è dibattuto per i temi così importanti.