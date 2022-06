Isola dei Famosi, ecco chi è il favorito per la vittoria finale

Ecco di seguito le quote dei bookmakers per la vittoria finale.

Manca poco meno di una settimana per tirare giù il sipario sull’edizione più lunga della storia dell’Isola dei Famosi. Dopo quasi 5 mesi Ilary Blasi condurrà la finalissima 2022 e sul web si fa già a gara per il toto nomi.

La semifinale ha visto l’addio di Edoardo Tavassi indicato come uno dei possibili favoriti alla vittoria finale. Il fratello di Guendalina è riuscito a conquistare tutti con la sua simpatia ma a causa di un infortunio ad un ginocchio è stato costretto a lasciare il gioco anzitempo.

Sono 6 i concorrenti rimasti in gara e che si contenderanno il trionfo finale. Eppure i bookmakers sembrano non avere dubbi sul favorito per la vittoria. Si tratta di Nicolas Vaporidis dato per super favorito. Infatti la sua quota sulla vittoria è pagata 1,30 volte la posta.

A seguire troviamo Carmen Di Pietro distante però a 4,50. Poi Nick Luciano pagato a 12, Luca Daffrè a 16, Maria Laura De Vitis a 16 ed infine Mercedesz Henger che è quotata a 25.

Fonte: web

Le quote sembrano viaggiare in linea con il sondaggio lanciato da Isola dei Famosi Forum Free. Il preferito dal pubblico è proprio Nicolas con il 31,64% delle preferenze. Al secondo posto non molto distante e quasi a sorpresa potremmo dire Nick Luciani al 28,25%.

Segue poi Carmen Di Pietro con il 12,43% delle preferenze e poi via via tutti gli altri.

La finale andrà in onda il prossimo lunedì 27 giugno sempre in prima serata su canale 5. Ricordiamo che chi trionfa nel reality si porta a casa un montepremi da 100mila euro di cui 50mila da destinare in beneficenza ad un ente a propria scelta.

Ma oltre al montepremi chi vince l’Isola dei Famosi ottiene anche una bella ondata di visibilità che potrebbe dare slancio alla carriera oltre ovviamente al cachet che tutti i partecipanti hanno già ottenuto per la loro esperienza.