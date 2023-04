Isola dei Famosi, ecco cosa è stato deciso per Enrico Papi dopo l’incontro con i vertici del reality

In questi giorni Enrico Papi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine di gossip. In seguito al gesto di cui si è reso protagonista durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, si è parlato di un presunto licenziamento da parte di Mediaset. Anche se oggi la notizia è stata smentita, sembrano essere vere le voci riguardo i rapporti gelidi tra il conduttore e Ilary Blasi.

Qualche giorno fa ‘The Pipol’ ha rivelato la notizia secondo cui i vertici dell’Isola dei Famosi non avrebbero gradito affatto il comportamento di Enrico Papi durante l’ultima puntata del reality, tanto da pensare addirittura ad un licenziamento. Qualche ora fa è arrivata la smentita della notizia da parte del giornale ‘Panorama’ che però ha confermato che tra l’opinionista e Ilary Blasi non scorra buon sangue.

Queste sono state le parole del giornalista Francesco Canino in merito al gossip lanciato dalla pagina social ‘The Pipol’:

La pagina social ‘Pipol’ ha innescato il polverone non escludendo addirittura l’ipotesi che Enrico Papi venga sostituito già dalla puntata di martedì e parlando di “riunioni accesissime in corso”. Stando a quanto risulta a Panorama, l’ipotesi di rimuovere l’opinionista non è però mai stata presa in considerazione.

E, continuando, il giornalista ‘Panorama’ ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

C’è stato un faccia a faccia con la produzione, anche piuttosto secco, in cui gli è stato chiesto di darsi una ridimensionata, questo è vero. Così come è altrettanto vero che tra Papi e Ilary Blasi non sia scattato il feeling… e questo si è visto durante le dirette. Ma la sua sostituzione non è mai stata all’ordine del giorno. Papi resta dov’è», ci raccontano due diverse fonti Mediaset.

Stando a quanto rivelato dal giornalista, nessun licenziamento in vista per Enrico Papi. Al contrario, pare che Mediaset avrebbe in serbo grandi progetti per il conduttore.