Isola Dei Famosi: ecco i nomi di nuovi cinque concorrenti

Senza alcuna ombra di dubbio “L’Isola Dei Famosi” è uno dei reality show più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Ormai, il debutto della nuova edizione del programma condotto da Ilary Blasi è sempre più vicino. Alla luce di questo, le indiscrezioni sui nuovi concorrenti si fanno sempre più insistenti. Scopriamo insieme quanto emerso nel corso delle ultime ore.



Già nei giorni scorsi erano emerse in rete numerose indiscrezioni per quanto riguarda la nuova edizione de L’Isola Dei Famosi. Nel dettaglio, era stato divulgato l’annuncio della data di inizio del reality show. Quest’ultima, inizialmente era prevista dopo la fine del Grande Fratello Vip e poi è stata spostata a lunedì 17 aprile.

Dopo la conferma di Vladimir Luxuria e Enrico Papi come opinionisti, adesso a catturare l’attenzione dei più curiosi sono stati i presunti naufraghi che si renderanno protagonisti delle avventure in Honduras.

Fino ad adesso siamo a conoscenza solo di alcuni volti che prenderanno parte al cast del reality come per esempio Luca di Carlo, Cristina Scuccia, ovvero l’ex Suor Cristina di The Voice of Italy e le sorelle Enardu, Elga e Serena. Inoltre potremmo vedere in Honduras anche Pamela Camassa e Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini

A svelare i nomi di altri cinque concorrenti ci ha pensato “TV blog”. Queste sono le parole che si leggono sulla rivista:

Oggi siamo in grado di aggiungere altri cinque nomi di prossimi naufraghi di questa nuova edizione dell’ Isola dei famosi. Partiamo da Fiore Argento, sorella dell’attrice e regista Asia Argento e figlia di Dario Argento. Dopo aver intrapreso da giovanissima la carriera di attrice, Fiore poi è diventata un’apprezzata stilista.

Non è tutto. Al programma condotto da Ilary Blasi approderà anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini e altri due volti del mondo della radio italiana. Si tratta di Annie Mazzola e Paolo Noise. Infine, a questi ultimi si aggiungerà la modella brasiliana Helena Prestes.