Isola dei Famosi: ecco quanti chili ha perso Andrea Cerioli

Per i naufraghi di quest’anno, il percorso all’Isola dei Famosi è stato di certo molto più duro del previsto. Mai come in questa edizione, i concorrenti si sono ritrovati in forte difficoltà. Affamati e stanchi, i vip sbarcati sull’isola in Honduras hanno perso molto peso.

Una volta tornati in Italia, tutti gli ex naufraghi hanno dovuto fare i conti con i cambiamenti che il loro corpo aveva subito. In molti hanno pubblicato su Instagram delle foto del prima e del dopo, comunicando anche quanti kg avevano perso. Tra i finalisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi c’è Andrea Cerioli, che sicuramente è uno dei concorrenti che ha dato di più al reality.

Anche lui, una volta tornato in Italia, ha fatto un confronto tra la sua forma fisica attuale è quella risalente a prima del programma. L’ex volto di Uomini e Donne sembra aver subito dei cambiamenti decisamente radicali. Andrea ha rivelato che nel corso del reality, è arrivato a perdere addirittura 20 kg. In effetti, l’ex tronista è quello che nel corso della permanenza sull’isola, si è lamentato più spesso per la fame. D’altro tanto, le scarse abilità di pesca dei concorrenti hanno fatto sì che l’unica forma di sostentamento fossero le razioni di riso mandate dalla regia.

Non deve essere stato facile. Andrea è sbarcato in Honduras con un peso di 82 kg. Tornato sulla sua bilancia in Italia, Cerioli ha scoperto di essere arrivato a pesarne invece 60. Anche nel caso di Andrea, come per tutti quanti gli altri naufraghi, ora inizia un lento e lungo percorso di riabilitazione.

Il grande ammontare di peso perso durante il reality deve essere recuperato poco a poco, tramite una dieta bilanciata. Fortunatamente, i primi miglioramenti cominciano a farsi vedere tanto che Andrea Cerioli dichiara soddisfatto: “Ero 82, sono tornato 60. Sono già 76. Prossimo step allenamento come si deve… 32 anni e sentirli tutti!”.