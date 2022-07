L’Isola dei Famosi è ormai terminata con la vittoria inaspettata di Nicolas Vaporidis mettendo così fine anche alla 16esima edizione del reality. In ogni edizione sono tante le sfide che i naufraghi devono superare come le prove leader ma anche la lotta contro la fame.

I vari concorrenti infatti, per tutta la durata del programma devono procurarsi il cibo con le loro mani, dedicandosi alla pesca, alla raccolta della frutta e all’esplorazione. Una situazione davvero delicata che ha portato tutti i naufraghi a perdere diversi chili dall’inizio della loro esperienza.

Chi più e chi meno i chili lasciati sull’isola sono davvero tanti ed ora che il reality è finito, è possibile tirare le somme di chi è dimagrito di più. L’Honduras infatti, ha dato la possibilità ad ogni concorrente di mangiare qualche raro mollusco, pesce e del classico e immancabile cocco.

Isola dei Famosi: ecco quanti chili hanno perso i naufraghi

Sui social ora che la 16esima edizione de L’Isola dei Famosi è terminata, sono tanti gli utenti che si domandano chi tra i concorrenti abbia perso più chili durante il suo percorso. Vediamo insieme chi tra i vari naufraghi è quello che ha perso più chili durante il reality firmato Canale 5.

Il primo ad abbandonare il reality è stato Nick Luciani che ha perso circa 18 kg, di seguito troviamo Maria Laura che ha potuto dire addio a circa 6 chili durante la sua permanenza all’isola. Proseguendo troviamo Mercedesz Henger che ha salutato ben 9 kg con grande soddisfazione, subito dopo di lei c’è Carmen Di Pietro che sulla bilancia ha scoperto di aver perso circa 6 chili.

In merito agli altri concorrenti per ora non ci sono dati precisi ma solamente varie indiscrezioni lanciate dal web. Tutti i naufraghi infatti, si sono dati da fare sull’isola per procurarsi il cibo da cucinare in aggiunta al poco riso che gli veniva fornito dalla redazione e dalle piccole ricompense ottenute durante la vittoria delle varie sfide.