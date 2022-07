L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è terminata da qualche tempo, dopo più di tre mesi di fame, stenti e nostalgia di casa. Finalmente, dopo tutto questo tempo, gli ex naufraghi hanno potuto fare il loro ritorno in Italia, riabbracciare i loro cari e iniziare un nuovo percorso.

Purtroppo, però, non tutti i concorrenti del reality hanno concluso la propria esperienza in Honduras come desideravano. Senza dubbio, uno dei concorrenti a cui è rimasto l’amaro in gola più di tutti è stato Edoardo Tavassi.

Il ragazzo, purtroppo, ha dovuto abbandonare il gioco per via di un grave infortunio che lo ha colpito proprio sull’Isola. Il fratello di Guendalina Tavassi non ha potuto continuare la gara per via del forte dolore, nonostante fosse uno dei favoriti per la finale (e il podio) del programma.

Molti i fans che, delusi da come sono andate le cose, hanno fortemente criticato la produzione per aver creato disparità tra i giocatori prolungando il reality. Edoardo ora, dopo diverse settimane, ha deciso di rompere il silenzio e di informare i suoi seguaci sul referto medi o ottenuto dopo vari esami.

Queste le parole dell’ex naufrago: “La notizia del giorno è che mi sono fatto il menisco. Ho fatto dei controlli e niente, mi sono lesinato il menisco, ho dei cedimenti al ginocchio, probabilmente anche al crociato e mi devo operare”.

“Menomale va, sono contento perché ogni tanto una bella notizia ci sta, un bell’intervento al ginocchio che siccome mi c**o sotto spero sia il più tardi possibile. Ma è tutto racchiuso in queste frasi incomprensibili”. Per fortuna, Edoardo non sta soffrendo, anzi, sembra che i dolori legati al problema fisico siano davvero trascurabili.

“Perché mi ha fatto male solo due giorni?” spiega Edoardo ai suoi followers. “Fondamentalmente è normale che io non senta dolore, adesso”. Insomma, fortunatamente Edoardo sta affrontando questo problema con grande ironia e sarcasmo, tratto che lo ha sempre caratterizzato.