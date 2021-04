Elettra Lamborghini sembra trovarsi completamente a proprio agio mel ruolo di opinionista de ‘Isola dei Famosi‘. Ultimamente la bella ereditiera sembra aver preso particolarmente di mira Valentina Persia, di cui spesso sottolinea i comportamenti sbagliati. Certo la comica non è l’unica ad essere finita nel suo mirino critico, ma lei in particolare si è resa protagonista di diversi episodi discutibili, ad esempio, non di rado sono sorte accese liti tra Valentina Persia è Fariba Tehrani.

È proprio per questi motivi che Elettra Lamborghini spesso la critica: “Valentina ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni, diciamo”. Queste e molte altre sono dichiarazioni della cantante al settimanale Oggi, in cui dimostra di non avere nessun pelo sulla lingua. Un altro dei personaggi più discussi di questa edizione del reality survivor firmato Mediaset è senza dubbio Gilles Rocca.

Anche su di lui ci sono opinioni controverse, ma l’opinionista del programma ha avuto sempre parole di biasimo nei suoi confronti: “È un leader. Vedremo cosa combinerà, s’è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui”.

Insomma, a quanto pare gli opinionisti di quest’anno non riescono proprio a simpatizzare con i concorrenti. Anche Iva Zanicchi, che insieme ad Elettra e a Tommaso Zorzi commenta L’Isola dei Famosi, ha rivelato di essere molto scettica circa le capacità di sopravvivenza dei concorrenti.

Come se non bastasse, nell’ultimo periodo all’interno del gruppo dei naufraghi si stanno creando profonde spaccature e inimicizie: tra i concorrenti è Fariba Tehrani a trovarsi in maggiore difficoltà, dato che sostanzialmente tutto il resto dei naufraghi le si è rivoltata contro. Ancora una volta la madre di Giulia Salemi è finta al televoto, ma il pubblico sembra essere affezionato a lei e finora è stata salvata. Non ci resta che attendere il prossimo episodio per saperne di più.