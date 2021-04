Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ferita ad un occhio, deve lasciare il gioco

Due abbandoni eccellenti ieri sera all’Isola dei Famosi. Brando Giorgi ed Elisa Isoardi sono stati costretti ad abbandonare il reality a causa di problemi di salute. La Isoardi si è presentata ieri sera in puntata con l’occhio completamente bendato a causa di un lapillo incandescente che gli è finito sul volto. Dapprima ha rassicurato tutti raccontando gli attimi di terrore in cui non vedeva più, poi però appena è uscita al sole e il dolore è ritornato, è stata costretta a lasciare.

“Ieri sera – ha raccontato la Isoardi a Ilary Blasi – ho cucinato per me e per le ragazze, c’era tantissimo vento, un lapillo mi è finito nell’occhio ed ha colpito la sclera. Non vedevo più, fortunatamente non ha colpito la pupilla. Stanotte è stata dura ma il medico mi ha rassicurata e le ragazze sono state meravigliose. Sarò una piratessa”.

Più tardi però si è ripresentata in Palapa e ha dato l’annuncio tra le lacrime: “Per adesso è tutto sotto controllo, lo dico per rassicurare la mia famiglia. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti, siamo arrivati a un mese e mi dispiace. L’Isola mi ha dato tantissimo, mi sono potuta mostrare per quella che sono, quando me l’hanno proposto non ci ho pensato due volte e sono partita perché avevo bisogno di andare via, è stata un’esperienza intensa, ringrazio tutti voi e tutti i concorrenti, mi dispiace tanto. Ci vediamo in studio, spero di risolvere al più presto”.

Così il gioco perde una protagonista eccellente, una leader naturale come detto anche da Tommaso Zorzi in puntata. Ma ironia della sorte, insieme a lei, ad abbandonare per lo stesso problema è stato anche Brando Giorgi.

L’attore ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver subito il distacco della retina e deve tornare con urgenza in Italia per essere operato.