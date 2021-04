L’Isola dei Famosi, Brando Giorgi e Ubaldo Lanzo litigano furiosamente: “Sarò la tua spina nel c**o”

Questa edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata ad entrare nel vivo del gioco. Nella puntata di lunedì 12 aprile abbiamo assistito ad una feroce lite tra Brando Giorgi e Ubaldo Lanzo. Insomma, le incomprensioni iniziano a farsi sentire. Giorgi, da qualche tempo, ha deciso di isolarsi dal gruppo e vive ora in una capanna, lontano dagli altri naufraghi.

L’attore romano non riesce proprio ad entrare nello spirito di squadra. Su L’Isola dei Famosi: il gruppo non lo sopporta e il sentimento pare reciproco. Durante la puntata la conduttrice Ilary Blasi chiede a Brando cosa stia succedendo. Questa la risposta dell’attore: “Non è un gruppo, è un branco. Mi hanno sempre dato bastonate, io sono sempre stato zitto quando mi rompevano le pa**e. Fin dall’inizio, Elisa Isoardi mi ha zittito in modo duro, io ci ho provato, ma quest’Isola è partita male”.

E ancora: “Qui ci sono due teste: Gilles e Valentina. Poi Angela, Andrea e Francesca”. Valentina Persia ha la risposta pronta e subito replica, rivolgendosi alla Blasi: “Non ha mai fatto niente, critica e basta. Ha un modo melenso di parlare, non mi deve chiamare ‘amore’ visto che non ci conosciamo”. Ma ad essere davvero imbestialito nei confronti di Brando è il più inaspettato tra i naufraghi: Ubaldo Lanzo.

Lo stilista decide di intervenire e inizia a sbraitare contro l’attore romano, insultandolo pesantemente: “Il signorino Brando ha sputato tre volte su di noi: quando era tra i burinos, poi tra i rafinados e ora su questo nuovo gruppo. Non va d’accordo con nessuno. Il santarello di sto ca**o! Meglio nemico che traditore, ricordatelo”.

Poi prosegue: “Se ti vuoi fare la tua isola da solo, ti prendevi il tuo fuoco, la tua pentola e te ne annavi a fan**lo in fondo all’isola, qua nessuno è fesso! E ricordati che se resti sarò la tua spina nel c**o fino a che non esco”. Ilary Blasi è costretta ad interrompere Lanzo, che iniziava ad andarci giù un po’ troppo pesante: “Ubaldo, Ubaldo, calmati! Sono solo le 10 di sera, cerchiamo di usare un altro linguaggio”.