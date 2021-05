Attimi di tensione ieri sera in puntata all'Isola dei Famosi ma per fortuna senza conseguenze

Ieri sera nuova puntata dell’Isola dei Famosi con attimi di tensione durante la prova del fuoco. Fariba Teherani l’ha affrontata insieme a Roberto Ciufoli spingendosi ad un tempo record che ha fatto temere per la sua incolumità. Con 5,19 minuti, Fariba ha stabilito un record ma lo ha fatto rischiando di ustionarsi. Nonostante i ripetuti inviti di Massimiliano Rosolino e di Ilary Blasi dallo studio a cedere, Fariba ha voluto proseguire anche quando il caldo stava diventando insopportabile.

Superati abbondantemente i 5 minuti alla fine è stata la stessa conduttrice ad interrompere la prova temendo danni. Ma a sorpresa pochi istanti dopo lo sfidante Roberto Ciufoli ha eguagliato il record totalizzando lo stesso punteggio.

Poco dopo, Fariba ha preso il microfono per dedicare la prova alla figlia Giulia Salemi. Quest’ultima l’ha quindi difesa dopo l’ennesimo scontro con i naufraghi. “Mamma, a te devo dire quello che mi dicesti tu quando stavo nella Casa del GF Vip: devi imparare ad ascoltare” – ha detto a Fariba, per poi affrontare il resto dei naufraghi.

Si è rivolta in particolare ad Awed che aveva manifestato una certa insofferenza nei confronti della donna. “Awed, se mi fossi rivolta così a tua madre, saresti venuto fino in Honduras a strapparmi le extension” – lo ha rimproverato, invitandolo a instaurare un rapporto migliore con la donna.

Isola dei Famosi, sorpresa per Fariba in occasione del suo compleanno

Dopo tutto questo tempo Fariba continua ad avere problemi ad integrarsi con il gruppo. Dopo la vittoria alla prova del fuoco il suo percorso diventerà ancora più irto visto che il gruppo la vede come un possibile personaggio forte che potrebbe dare filo da torcere per la vittoria finale. Per lei ieri anche un momento toccante quando la produzione le ha fatto una sorpresa per il suo compleanno regalandole una torta.