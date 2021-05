A l’Isola dei Famosi continua a sorprendere il pubblico con le sue dichiarazioni. Fariba tra i naufraghi in Honduras, non gode di una grande popolarità. Anzi, in effetti pare che tutto il gruppo dei concorrenti tenda ad emarginarla. Nonostante ciò, i telespettatori la adorano e sono tantissimi gli utenti di Twitter che la sostengono e tifano per lei.

A rendere così famosa la mamma di Giulia Salemi, sono state anche le sue “profezie“, ovvero delle predizioni che l’iraniana continua a fare sulle vicende future del reality. Appena una settimana fa, Fariba aveva predetto che Gilles Rocca avrebbe abbandonato l’isola e, con grande sorpresa di tutti, aveva ragione. Questa volta, invece, è riuscita a prevedere quali sarebbero stati vincitori della prova leader, che hanno guadagnato una razione di cibo doppia.

Poco prima che la gara iniziasse, mentre i concorrenti erano già pronti alla battaglia, Ilary Blasi ha fermato la gara appunto per chiedere a Fariba una premonizione. La conduttrice ha chiesto: “Visto che lei parla con l’universo…chi saranno secondo Fariba i due aspiranti leader?”. Fariba prontamente risponde: “Io direi Isolde e forse Andrea….anche se Angela e Francesca sono le migliori con l’equilibrio”. “Se ci azzecchi c’è un cesto di frutta per te!”, le promette Ilary. Poi, la Therani precisa di aver già predetto qualcosa: “L’altra volta ci ho azzeccato, avevo detto che sarebbe uscito Gilles, ma non l’ho detto per delicatezza”.

Tommaso Zorzi, opinionista dell’Isola dei Famosi , sembra in fibrillazione per questa dote della naufraga ed esclama: “È la profezia di Fariba!”. In effetti, la prova si conclude esattamente come aveva previsto la mamma di Giulia Salemi. La Blasi sembra sconvolta e subito esclama, incredula: “Non ce credo, Fariba dacce i numeri! Io voglio fare i complimenti a lei, non agli altri!”.

Come promesso, l’iraniana riceve un premio: una porzione di pollo. Gli altri naufraghi, rimasti a bocca asciutta, a stento trattengono la stizza. Valentina Persia, anche lei molto arrabbiata, sussurra a mezza bocca: “Però potevate farlo fare pure a me il pronostico…”.