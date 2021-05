Fariba Tehrani in diretta rivela: "Non è stato semplice per nessuno"

Una delle naufraghi dell’Isola dei famosi maggiormente apprezzata dal pubblico da casa è Fariba Tehrani. In effetti, il pubblico avevano già simpatizzato per gli iraniana nel corso dell’ultimo GF Vip, quando sosteneva sua figlia Giulia Salemi nel suo percorso all’interno della casa. Madre e figlia sono particolarmente legate e lo dimostra il fatto che Fariba, durante il GF, molte volte ha rischiato di intromettersi in maniera troppo invadente nel percorso della figlia.

Giulia aveva chiesto a sua madre di non esporsi nel corso della sua avventura, ma evidentemente non deve essere stato facile. Questo forte legame ha fatto sì che i telespettatori si affezionassero alla Tehrani. Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi, la naufraga ha rivelato che però il loro rapporto non è sempre stato così forte. A quanto pare, prima che Giulia diventasse maggiorenne, le cose tra le due erano molto complicate.

Questo è stato lo sfogo della donna: “Amo tantissimo mia figlia, abbiamo un bel rapporto. Se sono sempre stata come una sua amica? Il mio rapporto con lei è stato duro. Nel suo periodo di infanzia era il periodo di separazione. Dopo sono diventata una mamma amica, ma aveva superato i 18 anni. C’è stato un periodo terribile che non voglio nemmeno raccontare. Diciamo che è stata una separazione sofferta”.

“Non è stato semplice per nessuno. Nemmeno Giulia l’ha affrontata bene. Adesso mi ritiro, scusate non vi offendete, ma non ce la faccio a parlarne”. Dopo aver pronunciato queste parole, la mamma di Giulia è scoppiata a piangere. Fariba ha deciso di allontanarsi dal gruppo per qualche minuto, per tranquillizzarsi. Una volta calmata, la concorrenza è tornata con gli altri naufraghi ed ha spiegato il motivo del suo crollo: “Ok che è stato bello raccontarmi. Però non mi piace piangere così. Magari in un libro, sto scrivendo piccole pagine”.

“Un domani forse dirò tutto. Non voglio rovinarvi le giornate con io che piango. Ho preferito smettere di raccontare. Valentina e Andrea raccontavano il loro passato in maniera forte, io no, ho pianto e non mi piaccio così. No, non mi piace quando faccio così. Ho raccontato qualcosa separatamente a qualcuno, ma non sono pronta per farlo a tutti. Devo lavorare ancora su di me. Quando sarò forte racconterò tutto, non sono così forte, è apparenza ragazzi. Pubblicamente non mi piace mostrarmi fragile. In piazza mi vergogno ancora troppo a dire certe cose e farmi vedere in quello stato. Piangere è segno di forza e non debolezza, però ora non mi sento del tutto forte”.