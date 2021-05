Ubaldo Lanzo ha archiviato da alcune settimane la sua esperienza all’Isola dei Famosi. Alcuni giorni fa ha concesso un’intervista a SuperGuidaTv parlando della sua avventura su Parasite Island in compagnia di Fariba Tehrani non risparmiando alcune frecciatine velenose sulla sua compagna d’avventura.

“Tornando indietro, la rifarei. Mi sono divertito e questa occasione mi ha permesso di annullare l’occidentale che era in me e di prendermi una pausa da tutto. La cosa più difficile? Lo dico con sincerità. E’ stato difficile andare in bagno. Sono riuscito solo dopo sei settimane ed evito di scendere nei particolari. In confronto, il dolore dei denti era una sciocchezza” – ha confessato.

Fonte: Mediaset

Su Fariba Tehrani, sua compagna a Parasite Island ed eliminata proprio nel corso della scorsa puntata ha detto:

“Stare in coppia non è mai facile. Quando io e Fariba siamo approdati nell’isola principale assieme agli altri, ho notato che lei aveva iniziato a formare delle fazioni con Vera, Beatrice e Miryea. Mi sembrava che volesse fare la ragazza figa con le tre adepte. Una sera poi mentre ero dentro la tenda ho sentito Vera e Fariba che parlavano di me. Sono stato aggressivo e non lo nego ma ho chiesto scusa esprimendo il mio parere“.

E ancora:

“Sono stato pugnalato da lei 3 volte in 24 ore mentre io l’ho difesa sempre. Ho notato invece che Fariba e Brando tendevano a fare il doppio gioco. Mi sono sentito tradito da lei. Se è una stratega? Assolutamente sì. Fariba è una giocatrice. Anche quando cerca di fare la finta scemotta si vede che sta recitando. Bisogna anche saper fare la svampita. Anche Miryea lo è e io le ho consigliato di rimanere coerente con il suo pensiero e di non cambiarlo ogni due per tre. Alcune volte, va dove la porta il vento“.