Isola dei Famosi, Flavia Vento in lacrime per non essere stata presa ai casting: l’indiscrezione

Il ritorno dell’Isola dei Famosi è sempre più vicino e in questi giorni sono molte le voci circolanti sui futuri naufraghi che sbarcheranno in Honduras. In queste ultime ore sta circolando una news che ha lasciato tutti senza parole. Stando a quanto rivelato dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, Flavia Vento si sarebbe presentata ai casting ma sarebbe stata scartata. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo.

Flavia Vento in lacrime dopo essere stata scartata ai casting per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Questa è l’indiscrezione che sta facendo il giro del web in queste ultime ore. A rendere pubblica la notizia sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza.

Stando alle indiscrezioni, pare che la showgirl sia scoppiata a piangere davanti agli autori non appena ha appreso la notizia di non essere stata presa per il reality:

Ma Flavia Vento che si presenta ai provini per L’Isola dei Famosi? Cos’è che non ha ancora capito delle sue problematiche nei reality? Ovviamente lei non è stata presa.

E, continuando, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno aggiunto:

Flavia Vento e la sorella provinate a L’Isola dei Famosi in coppia. Parrebbe che alla fine non siano state prese e che la showgirl si sia messa a piangere davanti agli autori. Le mosse a terra.

Flavia Vento e la rivelazione sui reality: “Ecco perché li ho abbandonati tutti”

Di recente Flavia Vento ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato di essere pentita per la sua scelta di abbandonare tutti i reality a cui ha partecipato. Queste sono state le sue parole a riguardo: