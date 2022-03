Puntata scoppiettante quella di ieri all’Isola dei Famosi con Floriana che non ha fatto mancare occasione di mettere in mostra il suo carattere fumantino.

La naufraga è stata eliminata al televoto insieme ad Antonio Zequila. All’inizio sembrava aver preso bene l’eliminazione. Poi, quando gli è stato detto dell’esistenza di Playa Sgamada dove sarebbe rimasta a gareggiare ma da sola, è andata su tutte le furie non sottostandosi al regolamento.

Floriana non è apparsa entusiasta di questa nuova esperienza e lo ha fatto notare. “No, io non sono d’accordo. Il pubblico ha deciso e io voglio andare a casa. A me non interessa, le regole sono che io vado a casa” – ha detto.

E ancora parlando dell’esperienza fatta in coppia legata ad Antonio Zequila, Floriana ha detto: “Non è questa l’esperienza che volevo fare. Io non ho mai mollato, ma questo gioco non mi piace per niente. In una situazione così esce il peggio anche in un santo”.

Fonte: Mediaset

Isola dei Famosi, la delusione di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha ascoltato lo sfogo della naufraga poi però non ce l’ha fatta ed ha espresso tutta la sua delusione per il comportamento di Floriana: “Le regole del gioco prevedono questo. È chiaro che tu puoi prendere qualsiasi decisione. Però ti ricordo una cosa: sono due anni che mi scrivi su Instagram, so quanto ci tenevi a fare questa esperienza. E adesso, alla prima difficoltà molli così? Ti dico la verità, da te non me lo aspettavo” – le parole della conduttrice.

Ilary ha cercato di far ragionare la naufraga facendola parlare anche con Vladimir Luxuria e un’amica presente in studio. Floriana si è presa del tempo per riflettere, ha partecipato anche alla prova ricompensa mettendo in mostra tutta la sua tenacia, poi alla fine ha deciso di restare sull’isola.

A dire il vero l’espressione del volto di Floriana non è apparso molto entusiasta di restare, ma forse spinta da Ilary, ha deciso di non deludere lei e i fan dandosi così una nuova opportunità sulla nuova isola e questa volta in solitaria.