Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria svela la verità sul rasoio-gate

Pochi giorni di permanenza sull’Isola sono bastati per innescare già le prime polemiche. Una delle più irascibili è sicuramente Floriana Secondi che prima ha avuto un litigio con Antonio Zequila con cui è legata da una corda ed è costretta a condividere tutto. Poi ha attaccato Nicolas Vaporidis accusandolo di essere un privilegiato.

Floriana in diretta durante la scorsa puntata ha puntato il dito contro l’attore soprattutto per un rasoio elettrico che Nicolas ha potuto portare sull’isola.

“La produzione ci chiedeva di portare un oggetto personale, che non doveva andare in contrasto con altre cose. L’oggetto che ho chiesto io, non mi è stato dato. Sono credente e avrei voluto tenere con me un rosario, ma non mi è stato concesso. Lui, invece, aveva un rasoio elettrico per i capelli, quando noi non potevamo usare cose elettriche” – ha detto.

Fonte: web

Ilary Blasi ha cercato di stoppare subito sul nascere le polemiche dicendo che il rasoio è per esigenze mediche. “Mi dicono che il rasoio è per esigenze mediche. Non c’è nessun privilegiato, sono tutti uguali”.

Sulla polemica ha parlato Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha ritenuto esagerata la polemica scatenata da Floriana.

“Mi sembra che se la sia presa con la persona sbagliata. Quando ha accusato Nicolas di essere privilegiato perché aveva un rasoio per i capelli per motivi di salute. Non possiamo dire i motivi di salute per cui Nicolas è costretto ad avere un rasoio elettrico per i capelli. C’è un team medico che permette, per motivi di salute, di poter avere un oggetto” – ha detto.

Vladimir ha confessato che anche lei quando partecipò all’Isola dei Famosi riuscì a portare un oggetto per motivi medici: “Per esempio, io avevo un bite. Io soffro di bruxismo… digrignando mi si rovinavano i denti. Per motivi di salute, alcuni oggetti o strumenti medici si possono avere. Accusare di una persona di essere privilegiata… Mi è sembrato che abbia debordato in quella occasione” – le sue parole.