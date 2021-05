Isola dei Famosi: Francesca Lodo rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Non sto benissimo”

In questa edizione dell’Isola dei famosi ci sono sicuramente dei personaggi che hanno spiccato per attitudine e spirito di adattamento. Tra questi, impossibile non citare Francesca Lodo, che ha sempre dato il massimo in tutte le sfide e nella vita sull’isola. Poche settimane fa, purtroppo, Francesca è stata eliminata ad un passo dalla finale. Finalmente, l’ex letterina del piccolo schermo ha ripreso in mano i suoi profili social, così da poter ringraziare tutti quanti per il sostegno dato le nel corso della sua esperienza.

Certo, il reality Survivor di Ilary Blasi non è stata una passeggiata per la Lodo, che ora sembra provata. Nonostante la stanchezza non rinuncia a raccontare a tutti i suoi followers le emozioni che questa avventura le ha regalato. Queste le parole dell’ex naufraga su Instagram: “Mi fa stranissimo parlarvi, ancora sono un po’ scioccata, il telefono. Faccio un po’ di fatica. Questa bella ricrescita, sono in quarantena, non posso neanche uscire”.

Per motivi di sicurezza circa la diffusione del virus covid-19, Francesca una volta rientrata in Italia dall’Isola dei Famosi, è stata messa in quarantena precauzionale, così come tutti i suoi colleghi. L’ex naufraga rivela che la vita sull’isola è stata tutt’altro che una passeggiata. Nonostante le difficoltà, però, Francesca non ha rimpianti: “Io sto bene, sono un po’ magra”.

E ancora: “Devo fare attenzione devo andare molto con cautela perché ho un po’ problemi sia col dormire sia col mangiare. Però sto recuperando. Volevo dirvi grazie. Inizio nel dirvi che sono molto felice. Questa esperienza è stata, forse non si trovano le parole per spiegare perché se non lo fai non lo puoi spiegare. Io ho patito la fame vera. Ho perso 15 kg”.

“Sto cercando di recuperarli pian piano ma sono felice. Sono felice di averla fatta, sono fiera di me. Mi guardo allo specchio e sono contenta dell’esperienza che ho fatto e di come l’ho fatta. I vostri messaggi me lo confermano”. Per concludere, Francesca Lodo ha rivelato che le sarebbe davvero piaciuto arrivare in finale.