Ilary Blasi è al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi iniziata già da oltre un mese. Elegante, simpatica, la moglie di Francesco Totti è molto apprezzata dal pubblico e dalla critica. In molti si stanno chiedendo sui social il perché Ilary prima di chiudere il programma faccia un gesto inusuale. Ci avete mai fatto caso?

Fonte: Mediaset

La Blasi alla fine di ogni puntata si porta la mano all’orecchio togliendosi gli orecchini. Questo accade molto spesso. Come mai questo gesto? Solo scaramanzia o un modo per farsi ricordare dai telespettatori a casa. Sicuramente, nel corso della propria carriera ogni conduttore ha voluto lasciare la propria impronta, attraverso una frase, un gesto distintivo, per essere ricordato dal pubblico.

Ma il gesto di Ilary Blasi di sfilarsi gli orecchini mentre sta salutando il pubblico è molto curioso. Al momento non si sa il motivo preciso. Se il gesto è da attribuire ad un rito scaramantico che secondo lei porta bene, oppure è un modo consueto per salutare il pubblico.

Fonte: Mediaset

O invece può semplicemente essere un gesto istintivo, quello di togliersi gli orecchini, che fa al termine della puntata. Alcuni credono che possa anche essere una trovata di marketing scelta dal brand che mette a disposizione gli orecchini per la puntata. Il gesto di sfilare gli accessori spostano l’attenzione del pubblico proprio su quell’oggetto femminile che magari durante la puntata, tra le varie vicissitudini non è saltato all’occhio del pubblico.

Fonte: Mediaset

Intanto c’è una bellissima ricorrenza per la conduttrice dell’Isola dei Famosi. La conduttrice è diventata zia per la terza volta. Sua sorella Melory ha dato alla luce una femminuccia. Per Ilary, si tratta della terza nipote dopo Stella e Nicole, figlie di Silvia, la più riservata delle sorelle Blasi. Il nome scelto, Jolie, è piuttosto insolito ma non stupisce più di tanto: dopo Ilary, Melory e Chanel è perfettamente in linea con la tradizione di famiglia.